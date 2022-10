Cyclisme: Colbrelli, forcé de prendre sa retraite après son malaise cardiaque

Cyclisme : Colbrelli, une retraite forcée par un malaise cardiaque

L’Italien qui sortait de la meilleure saison de sa carrière a décidé de prendre sa retraite. Il l’a annoncé dimanche. La cause? Son malaise cardiaque survenu en mars.

Sonny Colbrelli avait remporté dans la douleur la 118e édition de la mythique course Paris-Roubaix.

«Je dis au revoir au cyclisme, j’essaie de le faire avec le sourire en me souvenant de tout ce qu’il m’a donné, même si cela fait mal de faire ses adieux après la saison que j’ai réalisée, la meilleure de ma carrière», a déclaré Colbrelli qui, en 2021, avait remporté Paris-Roubaix, ainsi que les titres de champion d’Italie et d’Europe.

«Il y a aussi et surtout l’intensité des efforts. Retirer le défibrillateur n’est pas envisageable d’un point de vue médical, car il est nécessaire pour me protéger et le risque serait trop élevé. C’est un risque que je ne peux pas prendre», a-t-il conclu.