Cyclisme : Colbrelli s’est fait poser un défibrillateur

Victime d’un problème cardiaque au Tour de Catalogne le mois dernier, l’Italien de 31 ans a pu sortir de l’hôpital. Il va poursuivre sa convalescence chez lui.

Le cycliste italien Sonny Colbrelli, victime d’un arrêt cardio-respiratoire le mois dernier lors du Tour de Catalogne, s’est fait poser avec succès un défibrillateur interne et a quitté l’hôpital italien de Padoue où il avait été transféré, a annoncé samedi son équipe, Bahrain-Victorious.

De Gerone à Padoue

Secouru en urgence, il a été transporté dans un premier temps à l’hôpital universitaire de Gerone (Espagne) avant d’être rapatrié le 26 mars et admis à la clinique de cardiologie de l’université de Padoue.

«À Padoue, le coureur a été soumis à un examen clinique, génétique et par imagerie complet pour identifier la cause de l’arythmie qui a conduit à son arrêt cardiaque et pour déterminer le meilleur traitement approprié», a déclaré le professeur Domenico Corrado, qui a coordonné sa prise en charge.