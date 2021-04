Cyclisme - Tour de Romandie: Colbrelli trop fort pour Hirschi

Le Team UAE a tenté la carte suisse, au terme du parcours dessiné entre La Neuveville et St-Imier. Mais Marc Hirschi avait deux adversaires de taille, lors d’un sprint disputé par un peloton d’une quarantaine d’hommes. Il a fini bon troisième, grappillant au passage quatre secondes de bonification. Le Bernois a ainsi conforté son maillot blanc de meilleur jeune et est remonté à la sixième place du classement général (à 11’’), toujours dominé par Rohan Dennis et les surpuissants Ineos, qui ont régulé la course toute la journée.