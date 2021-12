Coldplay sortira son dernier album en 2025

Pop-rock : Coldplay annonce son dernier album pour 2025

Les jours en studio sont comptés pour le célèbre groupe britannique si l’on en croit le chanteur Chris Martin.

Dans la courte séquence, subtilement montée, on entend ensuite l’animatrice confier que Chris est quelqu’un de «très drôle» et qu’elle ne sait jamais «s’il plaisante ou s’il est mortellement sérieux». Reste que ce n’est pas la première fois que le leader de l’un des plus grands groupes de pop rock du monde, formé en 1996 par Chris Martin et le guitariste Jon Buckland, annonce qu’il va gentiment se retirer du circuit. À l’automne 2021, c’est dans «NME» qu’il avait expliqué que le 12e album de sa formation serait le dernier. On rappellera que Coldplay a pour l’heure publié 9 albums, le dernier en date, «Music of the Spheres», est sorti le 15 octobre 2021.