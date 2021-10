Musique : Coldplay annonce une tournée mondiale éco-responsable en 2022

Coldplay vient d’annoncer une tournée la «plus durable possible» pour 2022: confettis biodégradables, éco-gobelets et panneaux solaires sont notamment au programme.

Le groupe lors d’un précédent concert. Getty Images via AFP

Confettis biodégradables, éco-gobelets et moins de goodies: le groupe britannique Coldplay a annoncé jeudi une nouvelle tournée mondiale en 2022, la «plus durable possible» et presque entièrement alimentée grâce à des panneaux solaires, une batterie portable durable et un plancher cinétique.

«Jouer en direct et être connectés aux gens est la raison pour laquelle le groupe existe», mais «en même temps, nous sommes très conscients du fait que la planète est confrontée à une crise climatique», a affirmé Coldplay sur Twitter. Les membres du groupe de rock ont «donc passé les deux dernières années à consulter des experts en environnement afin de rendre cette tournée aussi durable que possible», mais «surtout, d’exploiter le potentiel de la tournée pour faire avancer les choses», ont-ils ajouté.

Pour cette nouvelle tournée, célébrant leur dernier album «Music of The Spheres» qui sort vendredi, le groupe va utiliser «la toute première batterie de spectacle rechargeable et démontable au monde», à la place des habituels générateurs diesel ou essence.

Les fans pourront aussi produire de l’électricité pour le concert grâce à un plancher cinétique et des vélos électriques, et des panneaux solaires seront installés.

Énergie renouvelable

Coldplay espère ainsi alimenter ses concerts «presque entièrement à l’énergie renouvelable» et «réduire (son) empreinte carbone», promettant sur son site de diminuer ses émissions de CO2 de 50% par rapport à sa tournée de 2016-2017.

En 2019, le chanteur Chris Martin avait annoncé que le groupe ne ferait pas de tournée mondiale pour promouvoir son précédent album, «Everyday Life», et qu’il ne tournerait plus avant d’avoir trouvé un moyen de rendre ses concerts plus respectueux de l’environnement. Parmi les principaux problèmes alors identifiés: les vols pour se rendre aux concerts et l’utilisation de produits comme des bouteilles d’eau en plastique.

Pour la nouvelle tournée, les fans seront encouragés à amener leur propre bouteille ou utiliser des éco-gobelets réutilisables, et ceux qui auront voyagé en émettant peu de carbone recevront «un code de réduction à utiliser sur les lieux du spectacle».

Nous n’arriverons pas à tout faire correctement, mais nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons et à partager ce que nous apprenons Coldplay

Le groupe s’est aussi engagé à n’utiliser que des confettis biodégradables, ainsi qu’à réduire de 80% sa production de bracelets lumineux – désormais 100% compostables — portés par le public, en les stérilisant et réutilisant entre les spectacles. «Nous n’arriverons pas à tout faire correctement, mais nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons et à partager ce que nous apprenons», a promis Coldplay.

Au Royaume-Uni, les événements musicaux génèrent 405’000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre, selon Global Citizen, organisateur de festivals «zéro déchet».