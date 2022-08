Tournée : Coldplay jouera deux fois en Suisse en 2023

La tournée mondiale du groupe britannique s’arrêtera à Zurich, au stade du Letzigrund, les 1er et 2 juillet.

Chris Martin et ses acolytes sont en tournée depuis mars 2022.

Bonne nouvelle pour les fans suisses de Coldplay! Le groupe a annoncé qu’il se produirait en Suisse en 2023 dans le cadre de sa tournée mondiale (pas vraiment écoresponsable) Music of the Spheres. Le groupe britannique fera halte au stade du Letzigrund, à Zurich, les 1er et 2 juillet.