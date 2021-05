Musique : Coldplay met son nouveau titre en orbite avec Thomas Pesquet

Le groupe anglais Coldplay a profité d’un entretien par vidéo conférence avec l’astronaute Thomas Pesquet pour diffuser un nouveau morceau.

Lancement intersidéral: le nouveau morceau de Coldplay, «Higher Power», a été diffusé à l’issue d’un entretien en visio entre le groupe de Chris Martin et l’astronaute français Thomas Pesquet dans la nuit de jeudi à vendredi. De la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet s’est entretenu avec les quatre membres de la formation star, dans une ambiance détendue. «Tu fais plus rockstar que nous, on a l’impression de parler avec Bono, là», a plaisanté Chris Martin quand le Français, installé dans la coupole de la station, a mis des lunettes noires pour protéger ses yeux des rayonnements.