Pop : Coldplay pourrait bien sortir un album en 2021

Des indices montrent que le groupe emmené par Chris Martin serait sur le point de dévoiler son neuvième disque.

«Chris et sa bande ont déjà lâché quelques indices par-ci, par-là. Maintenant, les choses deviennent concrètes. Ils ont tous travaillé activement sur des nouveaux morceaux durant le confinement en 2020. Ils sont réunis sous le titre de «Music Of The Spheres». Ils viennent de déposer officiellement ce nom comme étant celui de l’album», a affirmé un témoin au tabloïd britannique. Selon cette personne, cette marque déposée vaut également pour le merchandising et tout ce qui devrait s’avérer «nécessaire pour une tournée»: «C’est vraiment une période excitante pour toutes les personnes impliquées.»