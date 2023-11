Coldplay veut faire chanter ses fans sur un futur morceau

En se rendant sur le site dédié, on peut bel et bien capturer sa voix, Chris Martin donnant même l’exemple de la tonalité dans une courte vidéo. Il suffit de cliquer sur le bouton «enregistrer» pour poser son «Ahhhhh» et l’envoyer au groupe. Le tout en seulement quelques clics. Coldplay précise toutefois qu’il ne retiendra que les «Ahhhhh» et non les potentiels mots ou phrases qui seraient prononcés. On peut également donner son accord pour être officiellement crédité parmi les interprètes du morceau dans le livret digital qui accompagnera l’album. Pour participer, il faut être âgé d’au minimum 18 ans.