Cole Sprouse transformé en zombie dans son nouveau film

L’histoire de ce film déjanté se déroule en 1989. On y découvre une lycéenne ringarde qui réanime accidentellement le cadavre d’un jeune homme d’un autre siècle. Elle l’aidera à s’adapter à la vie moderne et à en faire l’homme de ses rêves. Le couple se lancera dans un voyage meurtrier pour trouver l’amour et le bonheur…