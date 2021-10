En ville de Genève, des habitants de la Jonction ont fait part de leur colère contre la mue programmée des halles TPG

La Ville assume sa décision

Le Département municipal de la sécurité et des sports, dont la magistrate Marie Barbey-Chappuis est à l’origine de l’idée d’animer temporairement les halles TPG, a défendu ses choix. «L’appel d’offres était ouvert à tous et les conditions financières étaient les mêmes pour tous, a rappelé Cédric Waelti, porte-parole. Le jury a choisi le meilleur projet – et de très loin – en terme d’animations, notamment culturelles.» Le communicant a aussi dénoncé un procès d’intention: «Les habitants pourront juger sur pièces, une fois le projet concrétisé.» Ce dernier devait être en place dans dix jours. Ce sera finalement en début d’année prochaine, en raison de retards dus à la situation sanitaire. Food-trucks et animations occuperont les lieux du mercredi au dimanche, jusqu'à 21h30 au plus tard, pour limiter les nuisances nocturnes.