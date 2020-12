Canton de Vaud : Colère des restos qui «crèvent dans l’indifférence»

Les membres du collectif vaudois #quivapayerladdition n’en peuvent plus après les récentes annonces du Conseil fédéral. Ils exigent du canton des dédommagements.

Les restaurateurs vaudois du collectif #quivapayerladdition oscillent entre colère, désespoir et lassitude, après les récentes annonces du Conseil fédéral. Ils ont hésité à venir manifester jeudi à Berne. Ils préfèrent finalement «faire leur métier» et rouvrir comme prévu le 10 décembre. Mais ils exigent du canton des dédommagements.

«Des restaurateurs sont en colère. D’autres en ont marre. On est malmenés au gré des interventions des uns et des autres. Des gens sont en rupture mentale. J’ai peur: Je connais quelques cas où c’est le désespoir, des années de travail englouties», a confié mercredi Frédérique Beauvois, co-fondatrice du collectif, à Keystone-ATS.

Mercredi soir, le Conseil fédéral a annoncé qu’il envisage de fermer tous les restaurants dès 19h00, plus le dimanche. Cette mesure, parmi d’autres, est en consultation auprès des cantons jusqu’à vendredi. Elle constitue un coup de massue pour les restaurateurs qui se verraient privés du service du soir avant les Fêtes. D’autant plus que ces restaurants, actuellement fermés, peuvent rouvrir jeudi.

Une baffe

«On s’est pris une baffe», reconnaît Mme Beauvois. S’agit-il d’un «coup de poker» du Conseil fédéral pour que les cantons alémaniques prennent des mesures plus strictes ? A midi, avec les gens en télétravail, la clientèle se fait rare. «Si on n’a plus les soirs, on ne sait pas si cela vaut vraiment le coup d’ouvrir», dit-elle.