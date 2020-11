Reconfinement en Allemagne : Colère et mobilisation du monde de la culture

A partir de lundi, l’Allemagne prévoit la fermeture pendant un mois au moins de tous une série d’établissements, dans la gastronomie, les loisirs, le sport et la culture.

L’Opéra de Munich est concerné au premier chef, comme au printemps. Et avec lui c’est l’ensemble du secteur de la culture, au «pays des poètes et philosophes», qui proteste de plus en plus vocalement.