Jeux vidéo : Colère et triche après la mise à jour de «Gran Turismo 7»

Fâché contre le rééquilibrage du jeu, un joueur a mis au point un moyen détourné de gagner des crédits.

Parti sur les chapeaux de roues, avec un très bon accueil de la part de la presse spécialisée, «Gran Turismo 7» a effectué une sortie de route dans les mains des joueurs. La simulation de course automobile de Sony et Polyphony Digital a provoqué leur colère à la suite du déploiement de la mise à jour 1.07, la semaine dernière. Celle-ci a, entre autres correctifs, rendu le déblocage de nouvelles voitures plus difficile en réduisant les récompenses reçues au terme de certaines courses.