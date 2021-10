Carnet noir – Colin Powell, secrétaire d’Etat sous George W. Bush, est mort

Carnet noir : Colin Powell, secrétaire d’État sous George W. Bush, est mort

L’ancien secrétaire d’État américain, Colin Powell, est décédé ce lundi de «complications liées au Covid-19». Il avait 84 ans.

L’ancien secrétaire d’État sous George W. Bush, Colin Powell, est décédé à l’âge de 84 ans de «complications liées au Covid-19», a annoncé sa famille lundi. «Nous avons perdu un mari, un père, et grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain», ont-ils déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, précisant qu’il était «entièrement vacciné».