Distribution de nourriture (GE)

Colis alimentaires: «C’était un sprint, voilà le marathon»

Plus de 3000 sacs de denrées ont été offerts ce samedi aux Vernets, pour la dernière fois. A l’avenir, les distributions se dérouleront dans les communes.

Clap de fin. Ce samedi s’est déroulée la sixième et dernière distribution de denrées alimentaires à la patinoire des Vernets. 3100 colis et 500 bons ont été remis à ceux, plus nombreux chaque semaine, que la crise du covid-19 a privé de revenus et précipité dans le besoin. «Ces images ont bouleversé l’opinion publique locale, suisse et internationale. Elles ont fait prendre conscience du message que nous avons longuement tenté de faire passer: oui, il y a une augmentation de la précarité à Genève», a estimé le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz. Les distributions aux Vernets, «c’était un sprint, là on aborde un marathon», a imagé Pierre Philippe, le directeur des Colis du cœur.