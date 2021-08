Genève - Colis fantôme dans un casier vide de la Poste

Police prévenue

Le quinquénaire a alerté un employé au guichet, puis le service clients du géant jaune, par téléphone, par mail et par courrier recommandé. Des recherches sont en cours, lui a répondu l’ex-régie fédérale. Olivier a également déposé une main courante (un signalement à la police).

«Je ne veux pas qu’on pense que j’ai volé l’appareil. Certes, j’ai signé comme quoi je l’avais reçu, mais je ne pouvais en réalité pas savoir si tel était le cas, puisque la porte du casier ne s’ouvre qu’après la signature sur l’écran.» Par ailleurs, Olivier assure qu’il n’y a pas de vidéosurveillance qui puisse démontrer qu’il n’y avait effectivement rien dans la boîte extérieure (ndlr: les forces de l’ordre lui ont confirmé l’absence de caméras, selon lui; sur place, «20 Minutes» n’en a pas non plus vu). «Je souhaite maintenant savoir comment récupérer mon bien, ou alors me faire rembourser.»