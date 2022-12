Saint-Gall : Collaborateur de la police puni pour manque de discrétion

Par ailleurs, entre 2019 et 2021, l’homme aurait communiqué à sa petite amie de l’époque des informations internes sur la découverte du «corps dans un sac-poubelle» de Kirchberg et aurait indiqué qu’il s’agissait d’un meurtre et qu’il était question de drogue. Selon l’accusation, l’homme a violé une deuxième fois le secret de fonction en 2020. À l’époque, son amie lui a demandé via WhatsApp s’il savait pourquoi il y avait eu une intervention de la Rega. Il lui aurait notamment révélé qu’il s’agissait de l’accident d’une personne de 92 ans. De plus, lors d’une perquisition en 2021, un pointeur laser a en outre été trouvé au domicile de l’accusé.