Médias : Collaboration étroite entre la Berner Zeitung et le Bund

Les deux journaux bernois vont devoir trouver des synergies dans la couverture de l’actualité locale et cantonale. Les syndicats sont inquiets.

Les deux quotidiens bernois Bund et Berner Zeitung devraient à l’avenir collaborer plus étroitement sur le plan organisationnel. L’objectif est de trouver des synergies dans la couverture de l’actualité locale et cantonale, a indiqué jeudi l’éditeur zurichois Tamedia qui fait partie de TX Group.