Genève – Alliance frontalière pour protéger les poissons de l’Arve

Importante manne de Berne

La station d’Ocybèle, à Annemasse (Haute-Savoie/F) sera connectée à sa sœur genevoise, et cette dernière traitera l’ensemble des micropolluants de la région. Pourquoi? D’abord «parce que les bassins-versants se moquent des frontières, remarque Frédéric Giraud, ingénieur et responsable du renouvellement des stations d’épuration aux Services industriels de Genève (SIG). Si ces résidus se retrouvent dans l’Arve puis dans la nappe phréatique commune, tout le monde, Français comme Genevois, est concerné.» Mais, surtout, il s’agit d’une «belle occasion pour améliorer encore la qualité du traitement des eaux – déjà excellente au bout du lac»; avec en toile de fond beaucoup d’argent à économiser.

En effet, des subventions fédérales ne sont possibles que si plus de 80’000 habitants sont raccordés à la station d’épuration. Ce qui n’est pas le cas de la seule installation thônésienne. Mais le seuil est largement franchi via le partenariat avec Ocybèle. En tout, quelque 135’000 habitants seront ainsi rattachés au dispositif. «Pour le coup, Berne prendra en charge les trois quarts des 14 millions de francs budgetés pour transformer la STEP de Villette, précise Frédéric Giraud. Genève et la France se partageront à parts égales le solde des coûts. C’est une opération gagnant-gagnant.»