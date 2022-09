Evidence Music se présentera à Label Suisse

Etienne Maître d’Evidence Music DR

En 2022, les festivaliers de Label Suisse, qui a révélé un copieux menu pour sa 10e édition, pourront faire plus ample connaissance avec l’univers d’une dizaine de disquaires, de labels et de collectifs du territoire, lors du Grand Marché des Labels qui se tiendra sur l’Esplanade de Montbenon, à Lausanne, le samedi 17 septembre, de 17h à 21h30. Parmi ceux qui présenteront au public et aux diggers les artistes avec lesquels ils collaborent – à grand renfort de vinyles, platines, cassettes, voire de DJ sets – figure le label genevois Evidence Music, créé en 2013, qui donne dans les musiques actuelles et urbaines. Il est représenté par Étienne Maître, cofondateur.

Que faut-il pour qu’un artiste séduise Evidence Music?

C’est important que l’artiste se distingue des autres, qu’il soit prêt à travailler beaucoup et qu’il soit déterminé à réussir.

À quand remonte votre première réussite avec l’un de vos artistes?

L’un des premiers succès du label est le single «Union Square Kids», sorti en 2014, du duo genevois Lipka. Aujourd’hui, ce titre compte presque 3 millions de streams sur Spotify. Le succès de ce titre nous a permis de mettre en valeur ce groupe local, qui a par la suite eu une belle visibilité avec ses albums «Grande Giocatore» et «Badmind».

Vos pépites du moment et pourquoi?

«Champion Sound» d’Anthony B, Chezidek, Brother Culture & Little Lion Sound. Les légendaires chanteurs jamaïcains Chezidek et Anthony B s’associent aux MCs britanniques Brother Culture pour livrer cet hymne reggae avec Europe Little Lion Sound, un des soundsystem les plus actifs. Le trailer comptabilise déjà 15 millions de vues sur Instagram et la chanson est annoncée comme l’un des hits reggae de 2022.



«Live Life» d’ Eesah. Pour cette chanson, le producteur genevois 808 Delavega s’est associé à Eesah pour livrer un instrumental afro dancehall qui fait écho aux récents succès d’artistes tels que Nation Boss, Koffee ou Chronixx. La chanson porte un message positif d’espoir sur un rythme dancehall branché; c’est l’appel d’un jeune du ghetto qui prie pour un avenir meilleur et le succès. Eesah, avec ses récentes collaborations à succès avec Chronixx, Capleton, Kabaka Pyramid, est l’un des artistes les plus en vue cette année.



«Ready now» de Danitsa. Ce single aux sonorités rock, issu du dernier album en date de Danitsa, «Sycle», montre la versatilité et la capacité qu’a la chanteuse à s’adapter à d’autres styles. Le titre a été particulièrement apprécié par le public lors de la tournée estivale de Danitsa.

Comment voyez-vous l’avenir de l’industrie musicale?

Avec l’explosion du streaming, je pense que l’industrie musicale a un bel avenir. Cependant, elle connaît également des changements majeurs en termes de mode de consommation et avec l’émergence de nouveaux marchés. Par exemple, avec l’accès accru à internet dans les pays en développement, je crois qu’on assiste au passage d’une industrie largement dominée par les États-Unis et l’Europe à une industrie dans laquelle l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie jouent un rôle majeur. Je pense aussi que dans le futur, le contenu devra de plus en plus être adapté aux nouveaux modes de consommation, notamment via les médias sociaux. Ce qui implique une tendance vers des contenus plus courts et une intégration accrue des contenus vidéo. En tant qu’acteur de cette industrie, c’est important de savoir s’adapter à ces nouvelles réalités.

À l’ère du streaming, quelle est la raison d’être d’un label?