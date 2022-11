Technologie : Collecte de données: Apple pas si bon élève

Suite à de nombreux scandales relatifs à la collecte des données, on pense notamment à Meta, la gestion des données à caractère personnel est suivie de près par des chercheurs en sécurité. D’après des rapports du chercheur Tommy Mysk, relayés par 9to5mac, Apple n’aurait rien à envier à d’autres marques en ce qui concerne les données collectées. Se prévalant d’être respectueux du principe de consentement, Apple procéderait cependant à la collecte de données analytiques depuis les iPhone et ce avec ou sans le consentement des utilisateurs. Mysk souligne que la quantité de données prélevées par la firme est choquante, qu’il y ait consentement de collecte ou non.