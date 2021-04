Australie : Collecte de données: Google sanctionné

Un tribunal australien estime que Google a trompé des utilisateurs d’Android sur les données de géolocalisation.

Google a enfreint la loi sur la collecte des données de localisation en trompant les utilisateurs du système d’exploitation Android sur les appareils portables, a estimé vendredi, un tribunal australien dans une décision historique. Le géant américain des technologies pourrait avoir à payer des amendes de s’élevant à «plusieurs millions» de dollars dans le cadre de cette affaire qui a été portée en justice par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC), a indiqué Rod Sims, son directeur.

La cour fédérale a estimé qu’en 2017 et 2018, Google a trompé certains utilisateurs de téléphones et de tablettes équipés de son système d’exploitation Android en collectant leurs informations de localisation même lorsqu’ils avaient choisi de ne pas partager les données de l’«historique de localisation». Elle a jugé que Google n’avait notamment pas précisé qu’autoriser le suivi de l’«Activité Web et App» dans le cadre d’un paramètre distinct sur leurs appareils incluait les données de localisation.