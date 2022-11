A Genève, collégiens et apprentis passent de cancres à bons élèves

Genève : Collégiens et apprentis passent de cancres à bons élèves

Conditions plus difficiles à Genève

Le Département de l’instruction publique, qui a présenté ces résultats mardi, y voit la preuve du succès de sa politique de soutien et de lutte contre le décrochage scolaire. «C’est d'autant plus remarquable que les spécificités du canton ne facilitent pas un taux de certification élevé, a souligné la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, chargée du DIP. Genève présente une importante population étrangère et précarisée, le marché du travail y est concentré dans le secteur tertiaire et il y a une forte concurrence sur le marché des places d'apprentissage.»