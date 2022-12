Fribourg: Coller une baffe à un ado va lui coûter 200 balles

Une altercation s’est produite en mars dernier dans une gare de la périphérie de Fribourg. Alors qu’un ado d’une quinzaine d’années s’apprêtait à traverser les voies, une agente de sécurité l’en a empêché, pour sa propre sécurité. Mais l’ado n’a rien voulu entendre. Il a bousculé l’agente pour forcer le passage. Cette dernière l’a agrippé par le coude et s’est de nouveau interposée entre le jeune homme et les voies. Qu’à cela ne tienne, l’ado l’a encore repoussée et l’agente lui a donné une gifle. Par ce geste, elle s’est rendue coupable de voie de fait. Elle a écopé d’une amende de 200 francs.