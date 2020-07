Football

Collet: «Je ne dis rien, pour ne pas le regretter»

Le report du match capital entre Xamax et Sion de vingt-quatre heures plonge ses acteurs dans l’incertitude. Les protagonistes sont peu loquaces.

Jean-François Collet, président Neuchâtel-Xamax:

«Je préfère ne pas m’exprimer, pour ne pas le regretter. Si on doit jouer demain, on jouera demain. Nous devons accepter notre sort, nous n’avons pas le choix. Je n’ai pas envie de me plaindre.»