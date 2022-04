Berne: Collier bariolé et clochette pour sauver les oiseaux

Une étude conclut que doter les chats d’une collerette colorée et d’une clochette évite que des milliers de volatiles et de rongeurs ne soient croqués. Des propriétaires volontaires sont recherchés.

Ainsi orné, le chat devient un chasseur moins dangereux. Birdsbesafe

La Suisse compte environ 1,7 million de chats domestiques dont 70% ont accès à l’extérieur. Une estimation indique que ces félins capturent chaque année des millions d’animaux sauvages: entre 1,2 et 2,4 millions de mammifères et 0,1 et 0,3 million d’oiseaux. Résultat, le nombre élevé de chats pourrait poser de gros problèmes aux oiseaux, aux petits mammifères, aux reptiles et aux amphibiens dans certaines régions qui sont déjà sous pression avec l’urbanisation. Des mesures sont souhaitées pour atténuer la menace sur cette faune sauvage et urbaine.

La communauté de recherche et de conseil SWILD, en collaboration avec la Station ornithologique suisse, a mené une étude en 2019 et 2020 afin de tester des mesures. Cette étude, ayant réuni 26 propriétaires et 31 chats, a permis de tester l’efficacité des colliers colorés et des clochettes pour chats vivant en milieu urbain. Elle a également examiné si ces mesures étaient tolérées par les chats et acceptées par les propriétaires.

Résultats encourageants

Les résultats ont été réjouissants. Les chats qui portaient une clochette au collier ont par exemple capturé nettement moins d’oiseaux et de petits mammifères. Avec une collerette, ils ramenaient 37% d’oiseaux en moins que sans collerette. S’ils portaient un collier et une clochette, ils ramenaient environ 60% de proies en moins. Qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison, le collier et la clochette sont des mesures faciles à appliquer qui pourraient sauver la vie de centaines de milliers d’animaux sauvages chaque année. De nouveaux volontaires sont recherchés pour poursuivre l’étude.

L’entourage sceptique