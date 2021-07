Genève - Collision d’avions évitée: l’aéroport était en conformité 

L’aéroport de Genève a bien mis en œuvre les recommandations émises par le SESE (Service suisse d’enquête et de sécurité) à la suite de deux incidents graves survenus en 2004 et 2015 – des avions se trouvant sur la piste principale ou en passe d’y entrer alors qu’ils n’avaient rien à y faire. La question se posait après qu’un nouvel «incident grave» s’était produit le 2 juillet , donnant lieu à l’ouverture d’une enquête le 16 juillet par le SESE. Vendredi, ce service précisait que les investigations devraient notamment «clarifier» si les recommandations de sécurité passées avaient été suivies. Il s’agissait notamment d’équiper toutes les intersections et les débuts de piste de barres d’arrêt, mais aussi d’adapter les procédures de contrôle au risque identifié d’incursion sur la piste principale.

Signaux lumineux au sol

Ce mardi, via son porte-parole Ignace Jeannerat, l’aéroport de Genève a indiqué que «à la suite de tout incident et au terme de l’enquête, les recommandations du SESE sont adressées à l’OFAC. Ensuite, l’Office fédéral de l’aviation civile les relaie aux éventuelles parties concernées. Pour ce qui concerne les deux incidents que vous mentionnez (ndlr: ceux de 2004 et de 2015), d’une part, des barres d’arrêts illuminées sont en place à Genève Aéroport et activées selon les procédures définies, et d’autre part, les procédures ont été adaptées et constatées par l’OFAC en avril 2020.»