Genève: Collision en chaîne sur l’autoroute, qui a été en partie fermée

Une collision en série a impliqué une voiture, un camion et un camping-car, jeudi à 10h20, sur l’autoroute de contournement. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, la conductrice de l’auto a freiné après avoir dépassé Palexpo, en direction de Lausanne. Le poids lourd qui la suivait l’a alors emboutie. Le véhicule de voyage qui roulait derrière le camion a à son tour percuté ce dernier.

Une passagère du camping-car a été blessée dans l’accident et conduite à l’hôpital. Son pronostic vital n’a pas été engagé, a précisé Alexandre Brahier, porte-parole de la police. «Suite aux chocs, de l’huile s’est rependue sur la chaussée et il a fallu fermer une voie de l’autoroute pendant environ deux heures, a ajouté le communicant. Ce qui a occasionné d’importantes perturbations du trafic avec un bouchon de trois à quatre kilomètres.» La Voirie ainsi que le Service d’incendie et de secours sont intervenus sur place.