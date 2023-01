Jura : Collision entre deux véhicules

Les deux conducteurs ont été pris en charge par les ambulanciers et acheminés à l'hôpital de Delémont.

Intersection rue du 23 Juin et rue de la Ribe.

Un accident de la circulation s’est produit lundi vers 18h40 entre les localités de Courroux et Vicques à la hauteur de l’intersection rue du 23 Juin et rue de la Ribe. Un automobiliste qui s’engageait depuis la rue de la Ribe avec l’intention de se rendre en direction de Vicques, n’a pas remarqué un second véhicule qui circulait depuis cette dernière localité. Malgré une tentative d'évitement, les véhicules sont entrés en collision.