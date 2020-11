Violent choc en fin de matinée sur la place des Charmilles. Vers 11h25, un scooter et une voiture se sont percutés et les deux conducteurs, dont une femme enceinte, ont été blessés. Selon les premiers éléments, le chauffeur du deux-roues descendait la rue de Lyon en direction de la gare Cornavin, lorsqu’au carrefour entre l’avenue Wendt et la rue de Lyon, il a percuté avec l’avant de son véhicule le flanc droit de l’automobile, indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. Le scooter a été légèrement endommagé, alors que la voiture a subi de gros dégâts matériels.

La conductrice de cette dernière, née en 1988, a été blessée, sans toutefois que son pronostic vital ait été engagé. Vu qu’elle était enceinte, elle a été très vite prise en charge par une ambulance et emmenée à l’hôpital, précise Alexandre Brahier. Le scootériste, plus légèrement touché, a lui aussi été hospitalisé. Les investigations de s forces d e l’ordre d evront notamment déterminer si l’automobile circulait en provenance de l’avenue Wendt ou si elle venait de la rue des Charmilles pour aller sur l’avenue d’Aïre.

« La conductrice a été blessée par la ceinture de sécurité, et les airbags s’étaient déployés, raconte un témoin. Elle est sortie de son véhicule par elle-même, mais elle était choquée. Je me suis occupé d’elle, je l’ai calmée, car elle ne sentait plus son bébé. Le scootériste, lui, était couché et a perdu connaissance quelques instants. Il y avait beaucoup de monde autour pour lui porter secours. »