Perles (BE)

Collision entre une moto et deux voitures: un homme hospitalisé

Mardi peu avant 7 heures, un accident s’est produit entre une moto et deux voitures sur l’autoroute A5 à Perles (BE). Le conducteur de la moto a été blessé et emmené à l’hôpital. Le tronçon de l’autoroute a dû être fermé pendant plusieurs heures, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué mardi matin.

Motard hospitalisé

Le conducteur de la moto a été blessé et emmené à l’hôpital en ambulance. Selon les informations actuelles, les conducteurs des deux voitures sont restés indemnes.

Pendant la saisie de l’accident et les travaux de nettoyage, le tronçon de l’A5 entre les sorties Champs-de-Boujean Bienne et Perles a dû être fermé jusqu’à 9h45. Une déviation a été mise en place. D’importants bouchons se sont formés sur les routes cantonales avoisinantes et sur l’autoroute A16.