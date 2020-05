Collision frontale dans le tunnel de Gléresse

Rédiger un nouveau commentaire

déja arrètez de regarder vos saloperies de portables en roulant ou de vous souciez de vos 2 caniches à la c... et après restez à la maison en confinement vu les moyens que certains ont.....

les gens ne savent plus conduire. tous au milieu de la route. il y a qu'à voir dans les cols. les autos écoles,des pietres conducteur. surtout en poids lourds.incapable d effectuer un transport, arrimage....dans les règles....

ruedu 12.05.2020 à 09:01

Pourquoi ces commentaires?? Et s'il s'agissait d'un malaise?? On ne sait pas, on se tait!!!