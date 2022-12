Berne : Collision frontale entre deux voitures, une personne grièvement blessée

Lundi en début d'après-midi, à Kanderstag (BE), deux voitures sont entrées en collision frontale sur la route d’accès au transport des véhicules, annonce la police cantonale bernoise dans un communiqué. L'un des véhicules s'est immobilisé sur la zone de la voie ferrée. Quatre personnes ont été blessées dans l'accident, dont une grièvement. Le tronçon de route a été fermé pendant plusieurs heures et le trafic ferroviaire a été limité.

La passagère de la voiture qui roulait en direction de Frutigen a été coincée et a dû être évacuée par les pompiers. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'hôpital par hélicoptère. Deux autres personnes impliquées dans l'accident ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital en ambulance. Une quatrième personne, légèrement blessée elle aussi, a reçu des soins médicaux sur place et n'a pas dû être hospitalisée. Les deux véhicules ont dû être évacués au moyen d'une grue.

Le tronçon de route concerné a été fermé à la circulation pendant environ quatre heures et demie et une déviation a été mise en place. Outre plusieurs patrouilles de la police cantonale bernoise, des membres des services d'incendie et de secours de Kandersteg ont été mobilisés, des pompiers de Kandersteg et Frutigen, deux équipes d'ambulances, un équipage de la Rega, un service de dépannage et une équipe d'intervention. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement et les circonstances de l'accident.