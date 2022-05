Canton d’Argovie : Collision frontale mortelle entre une voiture et un camion

Un homme de 66 ans a perdu la vie mercredi dans l’accident.

La collision s’est produite entre Sarmenstorf et Hilfikon (AG). Hilfikon.

Une collision frontale est survenue mercredi, vers 17h, entre une voiture et un camion. L’accident s’est produit sur la route cantonale entre Sarmenstorf et Hilfikon (AG). Le conducteur de la voiture âgé de 66 ans a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore indéterminée et est entré en collision avec le poids lourd circulant en sens inverse.