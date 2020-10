France : Collision mortelle entre un ULM et un avion de tourisme

Un petit ULM transportant deux personnes et un avion de tourisme de type DA40 transportant trois personnes se sont télescopés ce samedi après-midi, tuant au total 5 personnes.

Cinq personnes sont mortes samedi en France dans la collision d’un ULM et d’un avion de tourisme à Loches (centre), a indiqué samedi la préfecture du département.

«Un petit ULM transportant deux personnes et un avion de tourisme de type DA40 transportant trois personnes se sont télescopés aux alentours de 16h30-17h00, le premier atterrissant sur la clôture d’une maison à Loches, sans faire de victime supplémentaire, le second à plusieurs centaines de mètres dans un secteur non habité», a indiqué à l’AFP Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire.