Vaud/Neuchâtel : Collisions en série sur les autoroutes romandes

Plusieurs automobilistes ont provoqué des accidents sur les autoroutes romandes ce samedi. Aucune victime n’est heureusement à déplorer.

20min/lecteur-reporter

Un peu avant 8h samedi matin, c’est sur une autoroute vaudoise qu’un automobiliste seul en cause a eu un accident spectaculaire à la hauteur du Tunnel de Glion. Le chauffeur, terminant sa course sur le toit, a été pris en charge par une ambulance pour un contrôle, qui n’a heureusement rien révélé de grave, indique la Police vaudoise. Une des voies a temporairement été fermée pour enlever les débris.

20min/lecteur-reporter

Un peu plus tard dans la matinée, un double accident s’est produit à l’entrée d’autoroute du Nid du Cro à Neuchâtel. Une première collision a eu lieu lorsqu’un conducteur a percuté un mur et fait un tête-à-queue en traversant les deux voies de circulation. Afin de prendre en charge cet automobiliste, une voiture de police s’est postée dans la bretelle afin de signaler aux automobilistes de ralentir. «Mais les gens continuaient à rouler à 80km/h et à accélérer, tout en guignant pour voir ce qui se passait, raconte un lecteur, témoin des faits lorsqu’il prodiguait les premiers secours. Immanquablement, il y a eu un deuxième accident.»

Un second automobiliste a en effet également glissé dans la même courbe que le premier véhicule, effectuant également un tête-à-queue et terminant sa course en emboutissant le véhicule de police. Heureusement, le second accident n’a pas fait de blessé.

Pol NE

Une blessée grave à Berne

Dans le canton de Berne, un troisième accident a eu des conséquences plus graves samedi matin. Deux voitures sont entrées en collision par l’arrière dans le tunnel de Gléresse, sur l’A5. Une passagère a été grièvement blessée et a dû être héliportée par la Rega, tandis qu’un des conducteurs a été transporté à l’hôpital en ambulance. Le tunnel est resté fermé plusieurs heures durant le sauvetage et le déblayage des débris. Une enquête a été ouverte.