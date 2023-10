Collonge-Bellerive (GE): Incendie à l’Hôpital de Bellerive, qui a été en partie évacué

Vidéo: Incendie Secours Genève

«De chez moi, je n’ai pas vu de flammes. En revanche, j’ai vu arriver beaucoup de pompiers et de nombreuses ambulances», a décrit jeudi soir un voisin de l’Hôpital de Bellerive. Un incendie a éclaté vers 18h30, au sein de l’établissement de soins, situé à Collonge-Bellerive (GE). Une centaine de pompiers et de secouristes sont intervenus. Il n’y a pas eu de blessé. Cependant, 19 des 70 patients de l’hôpital – le Centre de soins continus des HUG (CESCO) – ont été évacués, avant de subir des contrôles médicaux.

Le feu a éclaté dans des locaux techniques et a causé un important dégagement de fumée.

Le personnel a fait tout juste

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le feu a pris dans des locaux techniques, qui ont été totalement détruits. Il a provoqué un important dégagement de fumée, qui s’est propagé dans les quatre étages du bâtiment. «Heureusement, le personnel de l’hôpital a très bien réagi et a scrupuleusement suivi les consignes de sécurité, félicite le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Lorsque nous somme arrivés, les chambres avaient été cloisonnées de sorte que la fumée n’y a pas pénétré et l’évacuation des patients avait déjà débuté.»