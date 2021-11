Genève : Collonge-Bellerive veut une piscine olympique couverte

Le Conseil municipal comme l’exécutif de la commune de la rive gauche jugent qu’un réel besoin de bassin existe.

Tous les élus de commune de Collonge-Bellerive estiment que la région Arve et lac devrait disposer d’une piscine olympique couverte. Le PLR a ainsi déposé une motion soutenue par les autres partis et par le Conseil administratif afin qu’un tel projet soit élaboré dans une perspective intercommunale, a rapporté «Le Courrier». Il imagine que le lieu le plus adéquat pour l’accueillir serait le centre sportif de Rouelbeau, sur la commune de Meinier. Pour l’heure, les habitants du secteur sont obligés de se rabattre sur le bassin de Thônex, bondé, où sur un centre sportif privé à Veigy-Foncenex, en France voisine, lui aussi pris d’assaut.