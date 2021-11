Ski de fond : Cologna et les Suisses loin derrière à Ruka

Dario Cologna et les autres Helvètes n’ont pas réussi à s’illustrer sur le 15 kilomètres classique de Ruka, première étape de la saison de Coupe du monde.

Le 15 km classique, première course de Coupe du monde de ski de fond 2021-2022 qui se disputait samedi à Ruka (Finlande), n’a pas réussi aux Suisses. Évoluant à domicile, le Finlandais livo Niskanen s’est offert la victoire en 33 minutes huit secondes et 6 centièmes au terme d’une course maîtrisée. Les Russes Alexey Chervotkin (+8,3 secondes) et Alexander Bulshunov (+14,1 secondes) composent le reste du podium.