Ski de fond - Dario Cologna interrompt son Tour de Ski

L ’ ultime saison au plus haut niveau du quadruple médaillé d ’ or olympique ressemble pour l ’ instant à un long pensum. Le Grison n ’ a participé qu ’ à huit épreuves de Coupe du monde depuis son coup d ’ envoi à Ruka à la fin du mois de novembre. Il s ’ était ensuite déçu lui-même pour ses adieux à Davos, à la mi-décembre (24e du 15 km). Lundi, il a abandonné sur le Tour de Ski, une de ses épreuves fétiches.

Il y avait pourtant du mieux, chez le Suisse, depuis le départ donné à Lenzerheide le 28 décembre. S ’ il n ’ a, comme d ’ habitude, pa s pu régater sur les deux sprints courus jusqu ’ ici (58e et 67e), Cologna avait retrouvé un semblant de rythme lors des 15 kilomètres en styles classique et libre dans les Grisons (20e) comme à Oberstdorf (15e).

Le fondeur du Val Müstair a toutefois renoncé au matin des épreuves finales de Val di Fiemme, un nouveau 15 km libre ce lundi, avant la terrible montée en direction de l ’ Alpe Cermis, au programme d es 10 bornes décisives de mardi. Il ne lui restera guère que les week-ends aux Rousses (Fra/14 au 16 janvier) et à Planica (Slo/22-23 janvier) pour parfaire sa condition avant de partir pour la Chine.

«Mon grand objectif de la saison reste pour moi les Jeux olympiques de Pékin, a tempéré la star grisonne, citée dans un communiqué de sa Fédération. Cette année encore, une toux sèche et irritante a été de mal en pis tout au long du Tour de Ski et m ’ a handicapé pour récupérer comme il faut. En prime, il me manque encore quelques pour - cent au niveau de la performance . »