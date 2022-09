Cologny quitte le parascolaire public, jugé trop cher

Genève : Cologny quitte le parascolaire public, jugé trop onéreux

La commune se retire du GIAP. Elle entend recourir au secteur privé pour prendre en charge les écoliers, à midi et le soir, après les cours.

Le GIAP encadre les enfants durant les repas de midi et le soir après les cours.

Cologny quittera le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) pour la rentrée 2024 au plus tard. La municipalité de la rive gauche considère que la structure, qui prend en charge 28’000 enfants à midi et le soir, coûte trop cher. La subvention que lui verse la commune est ainsi passée de 576’000 francs en 2021 à 669’000 francs en 2022, avec une prévision à 805’000 francs pour 2023, a confié la conseillère administrative Catherine Pahnke à la «Tribune de Genève». Cologny souhaite monter sa propre structure en ayant recours au secteur privé. Elle pense par ailleurs pouvoir élargir l’offre, y incluant les vacances et le soutien scolaire.