Amérique latine

Colombie: 11 militaires tués dans le crash d’un hélicoptère

Deux nouveaux corps ont été découverts mercredi après la chute d’un Black Hawk en Colombie, ce qui porte le bilan définitif à 11 morts et six blessés.

Les corps de neuf militaires avaient été trouvés après la chute de cet hélicoptère Black Hawk dans un bras de la rivière Inirida, dans le sud-est de la Colombie, entre les départements du Guaviare et du Vaupès.

Les corps de deux autres militaires qui étaient portés disparus ont été eux aussi découverts, et le bilan définitif est de 11 morts et six blessés, a indiqué l’armée dans un communiqué.