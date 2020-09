Amérique latine : Colombie: 7 morts lors d’émeutes après une bavure policière

Plusieurs villes colombiennes ont été le théâtre de révoltes mercredi soir après la mort d’un homme victime de décharges électriques administrées par la police.

Sept personnes ont été tuées à Bogotá et des centaines d’autres blessées durant les violentes émeutes qui ont éclaté en Colombie après la mort d’un homme victime d’une bavure policière. Ces troubles sont survenus mercredi dans plusieurs quartiers de la capitale, ainsi que dans d’autres grandes villes, comme Medellín (nord-ouest), Cali (ouest) ou Barranquilla (nord). Au moins trois personnes, dont un mineur de 17 ans, sont mortes après avoir été touchées par des tirs, a précisé la police jeudi en conférence de presse.

Selon le gouvernement, 56 postes de police ont été «vandalisés» et 70 personnes interpellées pour «violence contre les forces de l’ordre». «Nous sommes face à des actes de violence massifs», a dénoncé le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo.

Sur Twitter, la maire d’opposition (centre gauche) de Bogotá, Claudia Lopez, a fait état de 362 blessés dans la capitale: 248 civils et 114 policiers. Selon elle, six personnes ont été mortellement touchées par balles. «Il existe des preuves solides d’une utilisation indiscriminée des armes à feu par les policiers (…) Quel type de formation reçoivent-ils pour avoir cette réponse absolument disproportionnée à une manifestation?», a-t-elle déclaré.

«S’il vous plaît, arrêtez»

Parmi les blessés, Frankpierre Charry, 23 ans, s’est retrouvé pris au milieu des heurts dans le sud de la capitale. Il est désormais hospitalisé entre la vie et la mort. «Il allait à un pâté de maisons, il s’est retrouvé en face de deux policiers qui se cachaient et qui lui ont tiré dessus», a raconté à l’AFP sa mère Blanca Clavijo. «Les médecins disent qu’il a reçu une balle dans le dos, à très courte distance, qui a touché son estomac et endommagé ses intestins, son côlon», relate-t-elle, désespérée.