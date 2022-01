Amérique latine : Colombie: attentat à la bombe meurtrier près de la frontière avec le Venezuela

Un attentat à la voiture piégée a fait un mort et une vingtaine de blessés dans une localité du nord-est de la Colombie, près de la frontière avec le Venezuela.

L’attaque a également causé des dommages à une centaine de locaux commerciaux, d’habitations et de bâtiments publics.

Un attentat a eu lieu mercredi peu avant minuit, dans la petite ville colombienne de Saravena, près de la frontière vénézuélienne, devant des bâtiments publics et le siège d’associations locales, dans une région très troublée où l’armée a déployé récemment des renforts, a indiqué dans un communiqué le commandement militaire régional. L’explosion a tué un garde et en a blessé une vingtaine d’autres, a précisé plus tard dans la journée le ministre de la Défense Diego Molano.