Colombie: Début des négociations le 8 octobre avec les dissidents des FARC

Le gouvernement colombien et la principale faction de la dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) entameront des pourparlers de paix et un cessez-le-feu le 8 octobre, ont annoncé mardi les deux parties.

«Il a été convenu de mettre en place la table de dialogue de paix le 8 octobre à Tibu» (nord-est), près de la frontière avec le Venezuela, indique une déclaration conjointe entre les émissaires du président Gustavo Petro et de «Ivan Mordisco», chef de l’état-major central des FARC (EMC). L’EMC est composé de rebelles ayant refusé de signer l’accord de paix historique de 2016 entre le gouvernement et la guérilla marxiste.

Cette date marquera également «la mise en œuvre d’un cessez-le-feu bilatéral temporaire à caractère national» impliquant «la cessation des opérations offensives», ajoute le texte. Cette trêve doit durer 10 mois. «L’objectif de ce processus de construction de la paix est de rendre digne le mode de vie des Colombiens qui sont les victimes directes de l’inégalité sociale et de la confrontation armée», ajoute le communiqué.

«Vers un scénario de paix»

Les délégués des deux camps étaient réunis mardi dans les montagnes du département du Cauca (sud-ouest), en présence de représentants de la communauté internationale (ONU, Union européenne, Organisation des États américains, représentants du gouvernement vénézuélien et de trois pays européens), a constaté un photographe de l’AFP.

Leur conférence de presse commune s’est déroulée au milieu de plantations de feuilles de coca, dans l’une des régions du pays, le Cauca, les plus perturbées par la violence. Tous les participants étaient en civils et vêtus de blanc, dont le principal négociateur de l’EMC, connu sous le nom de commandant Andrey Avendaño, et le Haut Commissaire pour la Paix du gouvernement, Danilo Rueda.