Amérique latine : Colombie: des milliers de migrants bloqués à court d’argent

Bloqués par manque de liaison maritime vers le Panama, près de 10’000 migrants souhaitant rejoindre les USA se retrouvent bloqués dans la ville de Necocli, la plupart sans le sou.

Cet afflux toujours régulier s’était tari en 2020 en raison des restrictions imposées par le coronavirus et de la fermeture des frontières. Mais depuis leur réouverture, après les nombreux confinements et la grave crise économique qui a poussé de nombreuses personnes vers la pauvreté, Necocli voit défiler un flot incessant de candidats à l’exode.

En 2019, quelque 5000 «migrants irréguliers» sont entrés au Panama par la province du Darién, bravant prédateurs et ravins dans la jungle pour accéder à la route principale qui remonte jusqu’à la capitale Panama. Mais depuis que la Colombie a rouvert ses frontières terrestres et fluviales en mai, Necocli, 45’000 habitants où l’eau potable est rare, voit un afflux inhabituel de migrants, dont beaucoup d’Haïtiens.

Sur la plage de Necocli, on entend désormais de la musique créole et les histoires de frustration et d’évasion abondent. Et surtout des problèmes d’argent.