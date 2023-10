Colombie: Mort en prison d’un des pires tueurs en série d’enfants

En 2000, Luis Alfredo Garavito a été condamné à 835 ans de prison pour le viol et le meurtre d’au moins 170 mineurs.

Incarcéré depuis 1999 après son arrestation pour avoir tenté d’enlever un enfant, il est décédé dans une clinique du nord du pays de «pathologies multiples». En mai, les médias colombiens avaient rapporté qu’il avait développé un cancer et une leucémie.

En 2000, Luis Alfredo Garavito a été condamné à 835 ans de prison pour le viol et le meurtre d’au moins 170 mineurs, principalement des garçons, entre 1980 et 1999, mais la peine maximale prévue dans le pays est de 40 années. Il a également avoué avoir commis des assassinats au Venezuela et en Équateur, pays frontaliers.