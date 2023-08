Colombie: Un ancien chef de l’armée inculpé pour crime contre l’humanité

Un tribunal spécial en Colombie a formellement inculpé mercredi un général à la retraite et ancien chef d’état-major de l’armée de terre, Mario Montoya, de crimes contre l’humanité pour sa responsabilité dans le meurtre et la disparition de 130 civils présentés à tort comme des guérilleros morts au combat.

Gonfler les statistiques

Selon la JEP, qui prévoit des peines alternatives à la prison pour les accusés qui avouent leurs crimes et dédommagent leurs victimes, au moins 6402 personnes ont été tuées dans le cadre de cette pratique, connue sous le nom de «faux positifs», l’un des plus grands scandales impliquant l’armée colombienne durant sa confrontation avec les guérillas d’extrême gauche.

Plusieurs officiers et soldats ont admis devant la JEP leur implication dans ces assassinats de civils souvent abattus de sang-froid. Ces résultats «positifs» leur valaient médailles, permissions et promotions. Mario Montoya a été chef d’état-major de l’armée de terre à partir de 2006 et était l’un des officiers supérieurs les plus proches du président de droite Alvaro Uribe (2002-2010), qui menait alors une féroce offensive contre les FARC.