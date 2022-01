Etats-Unis – Colombien inculpé pour son rôle dans l’assassinat du président haïtien

États-Unis : Colombien inculpé pour son rôle dans l’assassinat du président haïtien

En juillet 2021, le président d’Haïti était assassiné à son domicile par une vingtaine d’hommes. Le premier d’entre eux vient d’être inculpé, aux États-Unis.

Réclusion à perpétuité

Sous le coup d’une notice rouge d’Interpol pour «meurtre et complicité de meurtre», Mario P. avait été recruté en juin 2021 pour arrêter et enlever le président haïtien, selon la police fédérale américaine. Le plan aurait ensuite changé et le groupe, sous la direction d’un homme identifié comme «co-conspirateur numéro 1», aurait été chargé de tuer Jovenel Moïse. Cet homme, à la double nationalité haïtienne et américaine, est en détention en Haïti.